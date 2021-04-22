В Индии зафиксировали мировой рекорд по числу заражений COVID за сутки

Индия установила самый высокий в мире суточный показатель прироста новых случаев COVID-19. За 24 часа в стране выявили 314 835 инфицированных новым вирусом.

Об этом стало известно в четверг, 22 апреля. Местные власти заявили о кризисной ситуации в связи с ростом случаев заражения COVID-19 — большинство больниц переполнены и не могут обеспечить пациентов кислородом.

Как сообщило агентство Reuters, ранее такое количество заболевших за день официально еще нигде не фиксировалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным на 21 апреля суточное число заражений в мире составило 656 тыс.