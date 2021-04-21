В мире за сутки выявили более 656 тысяч случаев COVID

В мире за сутки выявили 656 тысяч заражений коронавирусом,. Соответствующие данные приводит Всемирной организации здравоохранения.

Согласно статистике, за минувшие сутки в мире зафиксировали 656 406 случаев инфицирования COVID-19, умерли 10 503 ковид-пациента.

Как сообщили на сайте ВОЗ, большинство новых случаев приходится на Юго-Восточную Азию (271 611), Европу (160 421), Северную и Южную Америку (147 852).

На первом месте по распространению новой болезни находятся США (31 350 025 случаев). Далее идут Индия (15 321 089), Бразилия (13 943 071), Франция (5 214 493) и Россия (4 718 854).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 687 новых случаев коронавируса. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1996 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 562 человека. В Ленинградской области выявлено 90 новых случаев.