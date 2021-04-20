В Петербурге подтвердили 687 новых случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили 687 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи заражения. Фото: unsplash

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1996 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 562 человека. В Ленинградской области выявлено 90 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 408 699 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 364 729 петербуржцев, в том числе 1613 человек за минувшие сутки. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 31097 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек.

новости СПб новые случаи заражения новые случаи коронавируса оперштаб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский суд защитил маднаринок
Петербуржцев оставят без ночных автобусов этим летом
На проспекте Энгельса грабитель, напавший на табачную лавку, умер от пули ...
На 2-ой Красноармейской четверо парней набили полные карманы товарами из ...
Большегрузам запретили въезд в Старую Ладогу
Италия начнет принимать российских туристов уже этим летом
«Дачные» автобусы возвращаются на пригородные маршруты Петербурга
Грузовые перевозчики заплатили 8 млн рублей штрафов за ущерб магистралям ...