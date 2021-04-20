В Петербурге подтвердили 687 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1996 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 562 человека. В Ленинградской области выявлено 90 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 408 699 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 364 729 петербуржцев, в том числе 1613 человек за минувшие сутки. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 31097 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек.