Сразу в нескольких районах Петербурга автомобили попали под трамваи

В нескольких районах Петербурга два автомобиля попали под трамваи. Разница между ДТП составила около 10 минут.

Дорожные инциденты с участием общественного транспорта случились сегодня, 22 апреля. Кадрами с мест происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Одно из столкновений произошло на Петергофском шоссе. Там водитель легковушки решил пересечь трамвайные пути, но не успел. В него сбоку въехал трамвай №36. Обошлось без пострадавших.

Аналогичная авария случилась на Наличной улице. Автомобиль и трамвай не смогли поделить переезд.