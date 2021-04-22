Сразу в нескольких районах Петербурга автомобили попали под трамваи

Сразу в нескольких районах Петербурга автомобили попали под трамваи
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В нескольких районах Петербурга два автомобиля попали под трамваи. Разница между ДТП составила около 10 минут.

Дорожные инциденты с участием общественного транспорта случились сегодня, 22 апреля. Кадрами с мест происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Одно из столкновений произошло на Петергофском шоссе. Там водитель легковушки решил пересечь трамвайные пути, но не успел. В него сбоку въехал трамвай №36. Обошлось без пострадавших.

Аналогичная авария случилась на Наличной улице. Автомобиль и трамвай не смогли поделить переезд.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей.

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