Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей

В Приморском районе Санкт-Петербурга такси при движении по трамвайным путям застряло на проспекте Испытателей.

Водители нередко используют в своих целях трамвайные пути. Однако этот случай интересный, потому что автомобиль такси ехал в 5 утра, когда ещё не было пробок, сообщает «Фонтанка».