Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей

Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей
Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей. Фото: скрин из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Санкт-Петербурга такси при движении по трамвайным путям застряло на проспекте Испытателей.

Водители нередко используют в своих целях трамвайные пути. Однако этот случай интересный, потому что автомобиль такси ехал в 5 утра, когда ещё не было пробок, сообщает «Фонтанка».

Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей. Фото: скрин из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«Ситимобил» на 40 минут остановил движение трамваев на проспекте Испытателей. Ехал он так от Светлановской площади», — пишут утром 9 апреля участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Северной столице несколько улиц, где водители любят объезжать пробки по трамвайным путям, причём не только легковушки, но и машины покрупнее. ГУП «Горэлектротранс» и ГИБДД за это штрафуют нарушителей.
Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей. Фото: скрин из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция выясняет обстоятельства ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.

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