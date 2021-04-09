Таксист остановил трамваи на проспекте Испытателей

В Приморском районе Санкт-Петербурга такси при движении по трамвайным путям застряло на проспекте Испытателей.
Водители нередко используют в своих целях трамвайные пути. Однако этот случай интересный, потому что автомобиль такси ехал в 5 утра, когда ещё не было пробок, сообщает «Фонтанка».
«Ситимобил» на 40 минут остановил движение трамваев на проспекте Испытателей. Ехал он так от Светлановской площади», — пишут утром 9 апреля участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В Северной столице несколько улиц, где водители любят объезжать пробки по трамвайным путям, причём не только легковушки, но и машины покрупнее. ГУП «Горэлектротранс» и ГИБДД за это штрафуют нарушителей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция выясняет обстоятельства ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.