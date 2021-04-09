Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние

8 апреля около 9 утра у дома 11 на улице Савушкина гражданка 1990 года рождения, управляя автомобилем «Ауди Q3», в нарушение требования дорожного знака, двигаясь прямо по трамвайным путям попутного направления, совершила столкновение с «Хонда Fit» под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП в автомобиле «Хонда Fit» пострадали пассажирки, 2004 и 1978 годов рождения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает Gazeta.Spb.ru

8 апреля в 15:25 на пересечении Наличной и Беринга улиц гражданка 1977 года, управляя автомобилем «Мерседес Бенс ML-350», при повороте налево совершила столкновение с ВАЗ-21102 под управлением 2000 года рождения. В результате ДТП в автомобиле «Мерседес» пострадала девочка — пассажирка 2012 года рождения. В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована.

По обоим ДТП проводятся проверки, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, о смертельном ДТП на Дороге жизни.