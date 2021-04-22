Скорая помощь прибыла к ДТП с мотоциклом на Автобусной

На Автобусной улице в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла. Водитель байка вылетел с транспорта на середину проезжей части.

Авария случилась сегодня, 22 апреля, у дома №5. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лексус столкнулся с мотоциклистом», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль остался стоять на разделительной полосе, байк брошен рядом. А вот водитель второго транспортного средства оказался на асфальте совершенно в другой стороне.

К месту столкновения прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сразу в нескольких районах Петербурга автомобили попали под трамваи.