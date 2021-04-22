Пешеход лежит на проезжей части после ДТП на Звенигородской

На Звенигородской улице в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший лежит на проезжей части.
Дорожный инцидент случился сегодня, 22 апреля, у дома №6. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Фольксваген Поло сбил человека», — написал автор записи.
На опубликованных кадрах видно, что лежащего на дороге пешехода огородили люди. Служб на месте не зафиксировано.
Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорая помощь прибыла к ДТП с мотоциклом на Автобусной.