Пешеход лежит на проезжей части после ДТП на Звенигородской

На Звенигородской улице в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший лежит на проезжей части.

Дорожный инцидент случился сегодня, 22 апреля, у дома №6. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фольксваген Поло сбил человека», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что лежащего на дороге пешехода огородили люди. Служб на месте не зафиксировано.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорая помощь прибыла к ДТП с мотоциклом на Автобусной.