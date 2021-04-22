В Ленобласти в 2021 году потушили более 600 лесных и ландшафтных пожаров

Чаще всего инциденты происходили в Кировском, Лужском и Выборгском районах.

В Ленинградской области подсчитали количество лесных и ландшафтных пожаров за 2021 год. На данный момент спасатели успели ликвидировать более 600 палов сухой травы. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает ТАСС.

Чаще всего пожары происходили в Кировском, Лужском, Выборгском и Всеволожском районах. Всего в регионе 145 зон, подтверждённых угрозе подобных инцидентов. В ГУ МЧС по Ленинградской области отметили, что в регионе начался пожароопасный сезон, так что местным жителям стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели локализовали пожар на заводе «Севкабель». Пожар, вспыхнувший на Васильевском острове в Петербурге, потушили. С огнем боролись более 80 спасателей.