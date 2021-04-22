Спасатели локализовали пожар на заводе «Севкабель»

Пожар, вспыхнувший на Васильевском острове в Петербурге, потушили. С огнем боролись более 80 спасателей.

Возгорание случилось в четверг, 22 апреля, по адресу Кожевенная линия, №39. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 18:20. В неэксплуатируемом здании цеха происходило горение на кровле и надстроенных помещениях на общей площади 120 «квадратов».

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области, к ликвидации пожара от МЧС привлекалось 19 единиц техники и 81 человек личного состава. В 19:46 открытое горение полностью ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в цеху размерами 80 на 150 метров проводились работы по резке металла, в результате чего по центру цеха загорелась кровля.