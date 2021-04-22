Спасатели локализовали пожар на заводе «Севкабель»

Спасатели локализовали пожар на заводе &#171;Севкабель&#187;
Спасатели потушили пламя. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Пожар, вспыхнувший на Васильевском острове в Петербурге, потушили. С огнем боролись более 80 спасателей.

Возгорание случилось в четверг, 22 апреля, по адресу Кожевенная линия, №39. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 18:20. В неэксплуатируемом здании цеха происходило горение на кровле и надстроенных помещениях на общей площади 120 «квадратов».

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области, к ликвидации пожара от МЧС привлекалось 19 единиц техники и 81 человек личного состава. В 19:46 открытое горение полностью ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в цеху размерами 80 на 150 метров проводились работы по резке металла, в результате чего по центру цеха загорелась кровля.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в 2021 году потушили более 600 лесных и ландшафтных пожаров
Почти 7 тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании за сутки
В Петербурге назвали самую популярную парковку
Спасатели локализовали пожар на заводе «Севкабель»
В конце апреля из Петербурга начнут летать самолеты в Израиль
На проспекте Большевиков сделают велодорожку
На внутреннем кольце КАД приостановлено движение после смертельного ДТП с ...
Турция начнет использовать «Спутник V» в ближайшее время