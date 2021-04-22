Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город» на русском языке

Песня звучит в фильме российского режиссера в фильме «Девятаев».

Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн в очередной раз удивил своих поклонников. На этот раз он спел песню «Любимый город» на русском языке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стихи для песни написал Евгений Долматовский, она звучала в фильме «Истребители» — ее исполнял Марк Бернес. На этот раз композицию можно услышать в творении Тимура Бекмамбетова – ленте «Девятаев». На этот раз ее спел Линдеманн.

Напоминаем, что это – не первый раз, когда музыкант демонстрирует знание русского языка. В 2019 году он выпустил песню, в котором звучит фраза «Я люблю тебя».

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