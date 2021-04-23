На Гренадерском внедорожник наехал на петербуржца с самокатом

Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда произошел инцидент.

В Выборгском районе вечером 22 апреля произошла авария с участием пешехода. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на Гренадерской улице. Там мужчина с самокатом переходил дорогу, когда на него наехал водитель внедорожника. По предварительным данным, в аварии виноват именно машинист, который не обратил внимания на горожанина.

В результате пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как средней тяжести. Сейчас мужчина находится в Мариинской больнице.

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