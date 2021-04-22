В Ленобласти под колесами иномарки умерла 84-летняя пенсионерка

В Ленобласти под колесами иномарки умерла 84-летняя пенсионерка
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Pixabay

Водитель двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра.

В Выборгском районе сегодня, 22 апреля, произошло смертельное ДТП с участием пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в поселке Селезнева на Центральной улице. Там в четыре часа дня иномарка наехала на 84-летнюю пенсионерку, которая получила серьезные травмы и скончалась на месте.

По предварительным данным, водитель двигался задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, что и стало причиной инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход лежит на проезжей части после ДТП на Звенигородской. На опубликованных кадрах видно, что лежащего на дороге пешехода огородили люди. Служб на месте не зафиксировано.

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