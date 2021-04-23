На улице Замшина мужчина получил ножевое ранение от неизвестного

У дома 27 на улице Замшина был обнаружен мужчина 1983 года рождения с ножевым ранением. Фото: google.ru/maps

У дома 27 на улице Замшина был обнаружен мужчина 1983 года рождения с ножевым ранением. Фото: google.ru/maps

В Петербурге задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у дома 27 на улице Замшина обнаружен мужчина 1983 года рождения с ножевым ранением. Пострадавшего госпитализировали с колото-резанной раной левого бедра с повреждением суставов, травматическим шоком 2 степени, в тяжелом состоянии.

По его словам, 21 апреля его ударил ножом неизвестный.

На следующий полиция у д. 16 по Кондратьевскому проспекту задержала мужчину 1967 года рождения. Он подозревается в том, что во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений нанес ножевое ранение потерпевшему.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.