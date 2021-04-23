День рождения Чайковского и открытие мотосезона: что ждет петербуржцев в выходные

Петербург готовится к очередным выходным. Погода обещает быть не самой приятной, так что горожане смогут спрятаться от дождя, изучая выставки и наслаждаясь концертами. Тех, кого погода не смущает, ждут на открытии мотосезона-2021.

Открываем мотосезон

Открытие мотосезона в Петербурге запланировано уже на эту субботу, 24 апреля. С 11 до 15:00 горожан ждет на Дворцовой площади концерт победителей байк-рок-фестиваля Moto Jam. В 15:00 петербуржцы станут зрителям грандиозного мотопарада. Колонна проедет по Невскому проспекту к площади Победы.

С 16:00 до 23:00 зрителей ждет шоу-презентация городского мотоцентра и концерт Александра Розенбаума на Рощинской улице.

Выставки

Все выходные в особняке Румянцева на Английской набережной будет проходить выставка «Стоит Победа на твоем пороге». Это выставка всего одного предмета – филенка дверей из ленинградской квартиры семьи Малыгиных. Он рассказывает историю Алексея и Ольги, которые до войны жили на проспекте Чернышевского. Она во время войны уехала с двумя детьми в эвакуацию, а он остался в Ленинграде работать в школе подготовки радиоспециалистов. Для жены он оставлял послания прямо на дверях квартиры. Они стали своеобразным блокадным дневником. Семья смогла вернуться домой и воссоединиться в 1945-м году.

Еще одну выставку для петербуржцев приготовил выставочный зал Московского района. Там представлены пастельные картины художницы Антонины Володченко. Их она посвятила цирку и артистам. В ее работах можно узнать Пьеро, Коломбину, Арлекина и других.

В музее петербургского авангарда представлены более 30 работ учеников школы «Александрино». Дети изучили особенности творчества импрессионистов и создали рисунки в их манере. Так появилась выставка «Импрессионизм глазами детей».

Балет, кино и Чайковский

В субботу у горожан также будет возможность насладиться балетом «Спящая красавица». Его представят в интерьерах особняка Мясникова. Главные партии исполнят солисты Большого и Михайловского театров.

В воскресенье, 25 апреля, отметят день рождение Чайковского по старому стилю. В рамках VI Международного музыкального фестиваля «Классика без границ» творческое объединение «Nota bene!» представит свою программу. Обладательница сопрано Евгения Капитонова исполнит арии из опер Чайковского и Верди. Концерт дадут в центре Елены Образцовой.

В этот же день в рамках недели Германии в Петербурге в кинотеатре «Англетер» покажут детский фильм по мотивам сказки братьев Гримм «Горшочек каши». Картина была поставлена режиссером Франком Стойе. Фильм будут показывать на русском языке.

Прогулка-катастрофа

В субботу театр-проект «Музыка Города» приглашает горожан изучить мистическую сторону Петербурга. Для петербуржцев устроят иммерсивную прогулку-катастрофу от здания Гауптвахты на Сенной площади. Она пройдет по местам, которые были описаны в поэме «Медный всадник» Александра Пушкина. Посетителей обещают погрузить в мир героев Пушкина в преддверии страшного наводнения 7 ноября 1824-го года.