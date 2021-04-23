В Петербурге с 26 апреля введут особый противопожарный режим

С понедельника в Петербурге устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Так, дополнительные требования пожарной безопасности вводятся в городе с 26 апреля по 12 июля. Так, речь идет о запрете на посещение лесопарковых зон, городских лесов, запрет на разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, также запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых участках без согласования с Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о начале пожароопасного сезона в Петербурге и Ленобласти.