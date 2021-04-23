«Севкабель», «Красный треугольник», промзоны: в Петербурге и Ленобласти начался пожароопасный сезон

В пожаре на "Красном треугольнике", кажется, никто не пострадал. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре на "Красном треугольнике", кажется, никто не пострадал. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

За последние две недели в Северной столице и на территории Ленинградской области значительно возросло число пожаров в нежилых зданиях.

Все началось 12 апреля, с крупнейшего за последние годы пожара в здании бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура» на Октбяьрской набережной. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, задел соседние здания — жильцов пришлось эвакуировать. В борьбе с огнем погиб пожарный, еще двое получили тяжелые травмы и до сих пор борются за жизнь в больнице. Пламя тушили почти пять суток.

В возгорании обвиняют владельцев предприятия, игнорировавших множественные нарушения противопожарной безопасности. Губернатор Александр Беглов и специалисты КГИОП пообещали, что здание «Невской мануфактуры», которое могли отдать под застройку, восстановят. Один из акционеров фабрики предложил взять на себя расходы по восстановлению объекта культурного наследия.

Буквально через три дня после окончательной ликвидации огня на «Невской мануфактуре» произошел пожар на другом историческом производстве — заводе «Красный треугольник» на Обводном канале. По рассказам очевидцев, причиной возгорания стал мусор на третьем этаже одного из корпусов. Огонь, к счастью, успел занять всего 30 квадратных метров — на борьбу с пламенем выехали 15 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Сотрудники МЧС вовремя успели ликвидировать чрезвычайное происшествия, в пожаре никто не пострадал.

В четверг, 22 апреля огонь вспыхнул на Васильевском острове, загорелась территории завода «Севкабель» на Кожевенной линии, 39. Информация о возгорании поступила дежурному в 18:20. Оказалось, пожар произошел в одном из цехов, где проводились работы по резке металла. Пламя охватило кровлю и надстройки.

Инциденту присвоили ранг 1БИС из-за высокой угрозы распространения огня. Тушить пламя отправились 81 человек личного состава и 19 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 120 «квадратов», и уже к 19:46 пожарным удалось с ним справиться.

Страдают и промзоны в Ленинградской области. В среду, 21 апреля, около одиннадцати вечера спасателям пришлось бороться с пожаром, охватившим 2 тысячи квадратных метров — в промзоне на Волхонском шоссе загорелся строительный мусор. Ликвидировать ЧП удалось только спустя 3,5 часа.

В начале недели в Волосовском районе загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Огонь успел занять 700 квадратных метров. К тушению пожара привлекли не только 16 спасателей и четыре машины спецтехники, но еще экскаватор и бульдозер. Благодаря оперативной реакции МЧС, с возгоранием удалось без жертв.