Ликвидация последних очагов горения, прощание с погибшим пожарным, ордена, врученные Путиным: последние новости о трагедии на «Невской мануфактуре»

Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций, а также тушением локальных очагов возгорания. Огонь все еще не утихает примерно на 500 "квадратах". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций, а также тушением локальных очагов возгорания. Огонь все еще не утихает примерно на 500 "квадратах". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В понедельник, 12 апреля, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге загорелось здание бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура».

Пожар площадью 10 тысяч квадратных метров тушили три дня — последние очаги горения спасатели ликвидировали сегодня, 15 апреля. Пламя бушевало, не поддаваясь контролю, 10 часов — только к вечеру понедельника его удалось локализовать. За это время огонь перекинулся на два соседних здания, жильцов близлежащих домов пришлось срочно эвакуировать.

В борьбе с огнем погиб 31-летний Илья Белецкий, прапорщик и командир отделения 64-й пожарной части. Он прослужил в ПСЧ-64 десять лет. Сегодня, 15 апреля, состоялась церемония прощания с молодым пожарным. Его похоронили на мемориальном Серафимовском кладбище — там же находятся могилы спасателей, отдавших свои жизни в пожаре в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года. Именно с этой трагедией, в которой погибли 16 человек, включая 9 пожарных, сравнивают масштаб полыхавшей «Невской мануфактуры».

Также в чрезвычайном происшествии получили тяжелейшие ожоги двое коллег Белецкого, Антон Соколов и Борис Старковский. Они все еще находятся в бессознательном состоянии в больнице, обоих готовят к операциям — огонь поразил около 50% тела каждого.

Президент России Владимир Путин отметил героизм петребургских пожарных, все трое награждены орденом Мужества. Илья Белецкий — посмертно, Антону Соколову и Борису Старковскому вручат знаки почета после выздоровления. Кроме того, город окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

Родные командира пожарной части получат из резервного фонда правительства Петербурга 1 млн рублей, члены Бориса Старковского и Антона Соколова — по 500 тысяч рублей. Еще один пострадавший, Артем Нестеров, который, к счастью, получил легкие травмы и уже выписан, получит 300 тысяч рублей компенсации.

Историческое здание «Невской мануфактуры» могло быть отдано под жилую застройку, поэтому правоохранители рассматривают версию поджога. Кроме того, как стало известно позднее, предприятие не было обеспечено должной противопожарной защитой — это выявлялось при проверках, но владельцы не стали устранять нарушения. После трагедии возбудили два уголовных дела по факту причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, повлекших смерть по неосторожности.

В рамках расследования были задержаны генеральный директор «Невской мануфактуры» Максим Макеев и его заместитель. 15 апреля Макеева заключили под стражу на два месяца. Между тем, объект культурного и исторического наследия планируют восстановить — так, по крайней мере, заявляют председатель КГИОП и губернатор Александр Беглов.