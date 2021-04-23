24 апреля: что можно и нельзя делать в день мученика Антипа

24 апреля православная церковь чтит память священномученика Антипа. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Святой мученик Антип жил при императоре Домициане, правившим с 81 по 96 годы. Он был крепким и здоровым, шел до конца и чаще всего против всех. Потому как всю свою жизнь ему приходилось бороться с язычеством. А также стараться не обращать внимание на горожан, которые были воинственно к нему настроены. Считалось, что Антип изгнал бесов из своего города, однако они начали сниться жрецам. Тогда последние решили убить святого. Они бросили его в медного раскаленного быка. Антип боролся с болью, при этом просил высшие силы даровать ему возможность исцелять. Так оно и вышло.

24 апреля считалось, что не стоит планировать поход к зубному, потому как, пойдя к доктору, лишишься всех зубов.

В день святого Антипа, женщинам полагалось забыть о всех видах шитья. Так как рукоделие выйдет некачественным.

Тщательная уборка же в этот день, приведет к миру и покою в семействе.

Интересно, что предки сегодня не стирали детские вещи, считалось, что вода 24 апреля нехорошая, и она унесет счастье

и здоровье малышей.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что можно и нельзя делать в день мученика Терентия.