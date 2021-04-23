Соседи отомстили водителю, припарковавшему машину на контейнерной площадке на Парнасе

На севере Петербурга местные жители закидали мусором автомобиль, владелец которого решил припарковаться на контейнерной площадке.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Любителю парковаться в неположенном месте отомстили жители дома №19/1 по Заречной улице. Водитель не нашел лучшего места для парковки, чем рядом с мусорными контейнерами. Соседи решили проучить автомобилиста и выбросили свой мусор прямо на иномарку. Пакеты с отходами повесили даже на дверные ручки.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях насчет такой мести. Кто-то говорит, что жильцы все сделали правильно. Но другие пишут, что рядом с близлежащими домами есть проблема с парковочными местами, да и машина не мешала свободному проходу к мусорному баку.

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