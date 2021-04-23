Спасатели потушили вторую за утро «ГАЗель», вспыхнувшую на улице Ленина

На улице Ленина в Петербурге произошел пожар. Огонь охватил «ГАЗель», стоящую у жилого дома.

Возгорание случилось сегодня, 23 апреля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что пламя охватило капот транспортного средства. После к месту происшествия прибыли спасатели, которые оперативно справились с огнем.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одна «ГАЗель» сегодня утром горела на Малоохотинской набережной. У транспортного средства выгорел отсек двигателя и салон.