Спасатели потушили вторую за утро «ГАЗель», вспыхнувшую на улице Ленина

Спасатели потушили вторую за утро &#171;ГАЗель&#187;, вспыхнувшую на улице Ленина
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Ленина в Петербурге произошел пожар. Огонь охватил «ГАЗель», стоящую у жилого дома.

Возгорание случилось сегодня, 23 апреля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что пламя охватило капот транспортного средства. После к месту происшествия прибыли спасатели, которые оперативно справились с огнем.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одна «ГАЗель» сегодня утром горела на Малоохотинской набережной. У транспортного средства выгорел отсек двигателя и салон.

"ГАЗель" новости СПб пожар


 

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