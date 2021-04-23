На Малоохтинской сгорела «Газель»

У "Газели" выгорел отсек двигателя и салон. Фото: скрин видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У "Газели" выгорел отсек двигателя и салон. Фото: скрин видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Сообщение о пожаре на Малоохотинской набережной поступило почти в 7 утра, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

В 7 к зданию прибыли 2 пожарные машины и 9 пожарных. У «Газели» выгорел отсек двигателя и салон.

Видео с места пожара появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Один из пользователей написал: «Вижу поливальную машину, но не вижу попытки потушить пожар».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью спасатели тушили горящую квартиру на Софийской. Сообщение о пожаре поступило в 3:10. Возгорание произошло в квартира в доме №32, корпус 3, по Софийской улице. В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Выгорела 3-х комнатная отдельная квартира, сообщили в ГУ МЧС по городу и Ленобласти. Справиться с огнем удалось в 3:42.