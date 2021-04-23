Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Софийской

В ночь на 23 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 3:10. Возгорание произошло в квартира в доме №32, корпус 3, по Софийской улице.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Выгорела 3-х комнатная отдельная квартира, сообщили в ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Справиться с огнем удалось в 3:42. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в доме на Столичной улице. Там по непонятной причине загорелась квартира. На место прибыли спасатели, которые далеко не сразу смогли заехать во двор из-за припаркованных машин.