Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Софийской

Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Софийской
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

В ночь на 23 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 3:10. Возгорание произошло в квартира в доме №32, корпус 3, по Софийской улице.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Выгорела 3-х комнатная отдельная квартира, сообщили в ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Справиться с огнем удалось в 3:42. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в доме на Столичной улице. Там по непонятной причине загорелась квартира. На место прибыли спасатели, которые далеко не сразу смогли заехать во двор из-за припаркованных машин.

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