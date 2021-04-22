В Кудрово во время пожара пострадал мужчина

В Кудрово во время пожара пострадал мужчина
Спасатели не смогли сразу проехать во двор из-за припаркованных машин. Фото: скриншот Вконтакте

Непонятно, удалось ли на данный момент ликвидировать возгорание.

В Кудрово сегодня, 22 апреля, произошел серьезный пожар. О нем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в доме на Столичной улице. Там по непонятной причине загорелась квартира. На место прибыли спасатели, которые далеко не сразу смогли заехать во двор из-за припаркованных машин.

«Невские новости» пишут, что есть данные об одном пострадавшем. Его уже госпитализировали, не уточняется, в каком состоянии. Неизвестно также, потушен ли огонь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе в квартире вспыхнула стиральная машина. На ликвидацию огня потребовалось полчаса.

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