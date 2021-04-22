В Выборгском районе в квартире вспыхнула стиральная машина

На ликвидацию огня потребовалось полчаса.

В Выборгском районе сегодня вечером, 22 апреля, произошел пожар в одной из квартир. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар случился на улице Жени Егоровой в девять часов вечера. На место прибыли две единицы спецтехники и девять пожарных. Выяснилось, что в квартире загорелась стиральная машина. За полчаса спасатели ликвидировали возгорание, в результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово загорелась квартира: спасатели не сразу смогли заехать во двор. Местные жители наблюдают не только за пожаром, но и за спасателями, которые тщетно пытались подъехать к дому.