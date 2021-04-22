В Кудрово загорелась квартира: спасатели не сразу смогли заехать во двор

В Кудрово загорелась квартира: спасатели не сразу смогли заехать во двор
Спасатели не смогли сразу проехать во двор из-за припаркованных машин. Фото: скриншот Вконтакте

Местные жители наблюдают не только за пожаром, но и за спасателями, которые тщетно пытались подъехать к дому.

В Кудрово сегодня вечером, 22 апреля, произошел серьезный пожар в жилом доме. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Столичной – там огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома. На место инцидента прибыли спасатели, но пожарная машина далеко не сразу смогла попасть во двор. Спецтехнике помешали припаркованные автомобили. Местные жители отмечают, что проезды действительно слишком узкие – в них не разъехаться даже двум легковушкам.

Непонятно, ликвидировано ли возгорание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели локализовали пожар на заводе «Севкабель». Пожар, вспыхнувший на Васильевском острове в Петербурге, потушили. С огнем боролись более 80 спасателей.

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