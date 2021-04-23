Сотрудники МЧС, реанимации и скорой помощи прибыли к месту пожара на Лиговском

На Лиговском проспекте в Петербурге произошел пожар в жилом доме. На место происшествия скопились машины реанимации и МЧС.

О возгорании сообщили вечером пятницы, 23 апреля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У БКЗ горит дом», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли как минимум две машины МЧС, машины реанимации и скорой помощи.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня спасатели потушили вторую за утро «ГАЗель», вспыхнувшую на улице Ленина.