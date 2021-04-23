В Невском районе мужчине с мясом не удалось вырваться из рук продавщицы, заметившей кражу

В Невском районе мужчине с мясом не удалось вырваться из рук продавщицы, заметившей кражу
Мужчину поймали с поличным. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Невском районе города мужчина попытался незаметно вынести из магазина мясо для шашлыков. Об этом сообщает «Мегаполис».

В продуктовом магазине на Шлиссельбургском проспекте мужчине не дали вынести из магазина несколько упаковок разных сортов мяса. Гражданин уже ни раз попадался на камеры видеонаблюдения, поэтому сотрудники магазина сработали четко. Он пытался быть не приметным, поэтому на кассу подошел с бутылкой алкоголя. Однако под одеждой был товар, за который мужчина же не очень хотел расплачиваться.

На кадрах очевидца заметно, как довольно крупный мужчина пытается покинуть место преступления. Однако хрупкая продавщица всеми силами пытается остановить его, блокируя ему выход своим телом и тележкой для продуктов. Мужчина же толкает женщину в спину, пытаясь высвободиться.

Известно, что позднее приехала служба безопасности продуктового, а потом уже правоохранители.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники обманывают жителей Петербурга, притворяясь их близкими, попавшими в беду.

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