Взялись за старое: мошенники обманывают жителей Петербурга, притворяясь их близкими, попавшими в беду

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банков, в последнее время, кажется достигли апогея активности. Но и раскрываемость подобных преступлений заметно повысилась. Возможно, поэтому преступники решили вспомнить более «традиционные» сценарии обмана.

Так, за последние два дня в Петербурге зафиксировали два случая мошенничества, когда злоумышленники выманивали у людей последние деньги, притворяясь их близкими, попавшими в беду.

К примеру, 22 апреля 81-летняя жительница Наличной улицы обратилась за помощью к правоохранителям. По словам пострадавшей, ей позвонил «сотрудник полиции Олег Сергеевич», который заявил, что дочь пенсионерки попала в ДТП, и по её вине получила травмы женщина. На лечение жертве аварии необходимо срочно выплатить 800 тысяч рублей, в противном случае дочери не избежать уголовной ответственности.

Запугав пожилую женщину, аферист сказал, что ей нужно срочно отдать свои сбережения «Ковалеву Андрею Геннадьевич», который подъедет за деньгами. Спустя час в квартиру к старушке пришел неизвестный, и она передала ему 200 тысяч рублей, 400 долларов и 450 евро. В общей сложности, мошенник ушел с 272 259 рублями в кармане.

С описания пострадавшей, это был мужчина славянской внешности, ростом 180-185 см, нормального телосложения, с темными короткими волосами, одетый в темную куртку и синие джинсы.

Аналогичный случай произошел в Невском районе с 93-летней жительницей улицы Дыбенко. В среду, 21 апреля, ей поступил звонок на домашний телефон от неизвестной женщины. Звонившая рассказала, что внук пенсионерки стал виновником ДТП и теперь необходимо срочно собрать 300 тысяч, чтобы молодой человек получил меньший срок.

По той же схеме, деньги необходимо было передать некоему «Андрею». Мужчине пожилая петербурженка отдала 200 тысяч рублей — все, что у нее было. Злоумышленник выглядел неприметно: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном, темные брюки и обувь серого цвета. К счастью, на доме, в котором живет старушка, есть видеокамера — записи с нее изъяли, возможно, они запечатлели преступника.

Ориентировки на мошенников разосланы в районные отделы полиции, возбуждены уголовные дела, но удастся ли вернуть пенсионеркам украденные деньги, увы, неизвестно.