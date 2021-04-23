В Русском музее знают, сколько продлится реставрация Домика Петра I

Домик Петра будут восстанавливать примерно два года. Фото: Google Maps

Домик Петра будут восстанавливать примерно два года. Фото: Google Maps

В Русском музее рассказали, что реставрационные работы над Домиком Петра I закончатся в среднем через два года после того, как начнутся.

Восстановление жилища царя Петра I будет идти около двух лет со старта работ. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев заявил, что президент России поставил задачу отреставрировать Домик. И потому как это достаточно дорогой проект, здание терпеливо ждет начала финансирования. А сам ремонт, по словам Гусева, должны успеть сделать за два года.

Стоит отметить, что на данный момент уже отреставрировали историческую ограду старинного здания. Известно, что Домик Петра I возвели за три дня. Как только основали Петербург в 1703 году.

Тогда это была бревенчатая русская изба, которую расписали под кирпич. В здании поставили широкие окна следуя голландскому стилю. В небольшом деревянном домике площадью 60 квадратных метров царю организовали несколько комнат, где он жил, пока возводился Летний дворец.

Известно, что Домику Петра вернут прежний вид в честь 350-летия основателя города на Неве. При этом уложиться к началу юбилейных мероприятий в 2022 году не смогут.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что фасады Благовещенской церкви Александро-Невской лавры отреставрируют к 1 сентября.