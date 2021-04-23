В Петербурге задержали третьего мужчину, обвиняемого в убийстве местного на парковке

Следственный Комитет по Петербургу продолжает расследовать уголовное дело по убийству местного жителя, найденного на парковке. Об этом сообщает СК по Северной столице.

В Красносельском районе города по улице Адмирала Черокова в паркинге было найдено тело мужчины. Известно, что двоих подозреваемых уже задержали и заключили под стражу.

Накануне, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, был задержан 44-летней мужчина, которому также предъявлено обвинение, и он заключен под стражу.

Следствие считает, что обвиняемые 31 марта этого года напали на парковке на мужчину. В результате жестокого избиения он скончался. После этого злоумышленники взяли ключи от дома потерпевшего. Направившись туда, они столкнулись с супругой погибшего мужчины. Ее они тоже избили и связали.

Из квартиры вынесли 500 тыс. рублей и трое часов. Побитую женщину обвиняемые заперли в квартире и скрылись.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе мужчине с мясом не удалось вырваться из рук продавщицы, заметившей кражу.