Туроператоры рассказали о неожиданном выборе направления туристами после закрытия Турции

Туроператоры рассказали о неожиданном выборе направления туристами после закрытия Турции
Туристы стали отдавать предпочтение теплоходам. Фото: pixabay

Россияне, когда границы с Турцией закрыли, начали все чаще брать теплоходные туры по рекам страны. Об этом сообщает глава Некоммерческого партнерства судовладельцев и туроператоров Александр Землянский в беседе с «Ридусом».

Отмечается, что до этого года месяц май обыкновенно считался периодом низкого сезона для теплоходных круизов.

Землянский уверен, что если сравнивать с тем как раньше, до пандемии туристы интересовались речными поездками, то спрос возрос примерно 40-50%. А это, по мнению специалиста, что-то новенькое для этой отрасли.

Известно, что самыми популярными направлениями сегодня считаются Моска-Петербург и круиз на восемь дней по Золотому кольцу.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты оценили, насколько Египет востребован у россиян после закрытия Турции.

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