Эксперты оценили, насколько Египет востребован у россиян после закрытия Турции

По словам Семеновой, скорее всего, в ближайшие две недели туроператоры объявят цены и стоимость пакетных туров в Египет. Фото: pixabay

По словам Семеновой, скорее всего, в ближайшие две недели туроператоры объявят цены и стоимость пакетных туров в Египет. Фото: pixabay

Власти России и Египта договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Востребованность египетских курортов у россиян оценили эксперты.

Общественный омбудсмен Петербурга по туризму Ирина Семенова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург«, что сразу после того, как общественность узнала о возобновлении полетов в Египет, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, от туристов стали поступать звонки. Желающие отдохнуть на курортах африканской страны интересуются, когда откроют границы, и уже готовы бронировать туры.

По словам Семеновой, скорее всего, в ближайшие две недели туроператоры объявят цены и стоимость пакетных туров.

«Люди соскучились по Египту, по Красному морю, поэтому мы ожидаем высокий спрос», — сказала Семенова

Генеральный директор компании «КонТурБалт» Татьяна Чайкун заявила, что многие туристы не хотят отдыхать на российском юге, а альтернативы Турции нет ни по цене, ни по длительности перелета.

Она утверждает, что туристы, которые ранее приобрели путевки в Турцию, смогут перебронировать тур и отправиться в Египет.

Напомним, авиасообщение между Россией и египетскими курортами было приостановлено в 2015 году, когда произошел теракт на борту пассажирского лайнера. В крушении над Синайским полуостровом погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения.