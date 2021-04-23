Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами. Об этом заявил представитель египетского лидера Бассам Рад.

В ходе телефонного разговора главы стран обсудили вопросы сотрудничества в туристической отрасли. Так, Каир и Москва договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Как сообщили «РИА Новости», представитель египетского лидера отметил, что аэропорты страны соответствуют необходимым критериям.

Напоминаем, что границы были закрыты в связи с пандемией коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки из Турции и Танзании вывезли почти 7 тысяч россиян.