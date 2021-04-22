Почти 7 тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании за сутки

Почти 7 тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании за сутки
В вывозной кампании задействованы 10 отечественных перевозчиков. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Росавиация назвала число вывезенных из Турции граждан. За минувшие сутки было выполнено 20 рейсов.

Так, в среду, 21 апреля, российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тыс. пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, российские авиакомпании совершили 16 перелетов, еще четыре турецких самолета отправились в Россию в этот день. Вывозные рейсы из Танзании, вероятнее всего, отправятся 24 и 25 апреля.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня. В это время между странами будут летать лишь два вывозных рейса в неделю. Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул — Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Турции вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.

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