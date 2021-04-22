В Турции объявили круглосуточный комендантский час на три дня

Власти Турции вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.

Так, с 23 по 26 апреля местные жители смогут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.

Как сообщили в МВД Турции, соответствующее решение было принято на фоне очередной волны коронавируса. В частности, в минувшую пятницу за сутки COVID-19 подхватили 63 082 человека, а в среду был зафиксирован суточный максимум летальных исходов – 346.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня. В это время между странами будут летать лишь два вывозных рейса в неделю. Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул — Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прибывающих из Турции россиян обяжут дважды сдавать тест на COVID.