Прибывающих из Турции и Танзании россиян обяжут дважды сдавать тест на COVID

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на выявление коронавируса. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Так, все россияне, прибывающие в Россию после 1 мая, должны дважды пройти тестирование ПЦР-методом на COVID-19. Повторный анализ необходимо будет сдать в течение пяти дней с момента пересечения границы.
Согласно данным на официальном портале правовой информации, интервал между первым и повторным исследованием должен составлять не менее суток.
Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня. В это время между странами будут летать лишь два вывозных рейса в неделю. Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул — Москва.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала даты вывозных рейсов из Турции в Петербург.