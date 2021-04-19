Названы даты вывозных рейсов из Турции в Петербург

Рейсы из турецкой Антальи в Петербург назначены на 20, 21 и 24 апреля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рейсы из турецкой Антальи в Петербург назначены на 20, 21 и 24 апреля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Росавиации организовали оперативный штаб, задачей которого станет возвращение российских туристов, застрявших в Турции из-за ограничения авиасообщений.

Об этом 19 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Авиакомпании уже подготовили графики, по которым будут осуществляться вывозные рейсы. Перевозчики также готовы предоставить дополнительные самолеты, если потребуется.

В АТОР уточнили, что сейчас взаимодействие перевозчиков происходит в рамках так называемого «манифеста прерванного полета». Это значит, что пассажиров могут передать от одной авиакомпании в другую. В график вывозных рейсов продолжат вносить изменения, опираясь на ситуацию в Турции.

Вывозные рейсы из турецкой Антальи в Петербург назначены на 20, 21 и 24 апреля. Россиян вывезут на самолетах авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, AZUR air, Nordwind, Royal Flight, «Победа», Red Wings. Полный график вывозных рейсов опубликован на сайте АТОР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч.