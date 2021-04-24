В Невском районе пьяный водитель протаранил ограждение

В Невском районе пьяный водитель протаранил ограждение
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга водитель на служебной машине протаранил ограду тротуара.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По их словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на улице Подвойского.

В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как автомобиль с логотипом бренда «Чистая линия» пробил ограду тротуара и застрял. Водитель упорно пытался сдвинуться с места. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Звенигородской улице в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший лежит на проезжей части. Дорожный инцидент случился сегодня, 22 апреля, у дома №6.

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