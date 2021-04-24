В Петербурге спасли еще одного истощенного детеныша тюленя

На берегу Финского залива в Петербурге нашли истощенного детеныша серого тюленя.

Малыша направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Подробности сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Зверька во время прогулки с собакой спасли неравнодушные жители поселка Солнечное Курортного района Петербурга.

Тюлененок замерз и выбрался на берег, чтобы погреться и передохнуть. Очевидцы позвонили на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы. Его вес составляет всего 35-40 кг, хотя по нормам он должен весить 35-40 кг.

Малыша поместят в индивидуальный карантинный бокс и будут готовить к выпуску в естественную среду обитания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тюленю Крошику устроили СПА в «Фонде друзей балтийской нерпы» в Репино. Интернет-пользователей умилил довольный «посетитель». Кадрами процедур поделились в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, как Крошик получает от происходящего удовольствие.