Наркосбытчики «синтетики» в даркнете задержали в Петербурге

В ходе обысков было изъято более 1 килограмма наркотиков, расфасованных в сотни свертков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ходе обысков было изъято более 1 килограмма наркотиков, расфасованных в сотни свертков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на скамье подсудимых окажутся трое наркосбытчиков, распространявшие «синтетику» через даркнет.

В апреле 2020 года задержали участников организованной группы — двух мужчин и женщину, распространявших синтетические наркотики. Расследование уголовного дела в отношении фигурантов завершено, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, все трое причастны к 24 фактам сбыта «синтетики» в течение 2,5 лет. Наркосбытчики орудовали в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах, а также в Гатчинском и Ломоносовском районах области. Наркотики они распространяли посредством тайников-закладок через интернет-магазин в даркнете, администраторами и закладчиками которого выступали соучастники.

В ходе обысков было изъято более 1 килограмма наркотиков, расфасованных в сотни свертков. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицией Санкт-Петербурга задержаны участники группы, которые продолжительное время осуществляли культивирование и последующий сбыт растения, содержащего наркотическое средство «каннабис» (марихуана) в крупных размерах. В состав группы входили 4 мужчины 1989, 1994, 1985 и 1994 годов рождения.