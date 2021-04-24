В Германии ищут компромисс из-за «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Давление со стороны США против завершения строительства «Северного потока — 2» заставляет Германию искать компромиссы.

По этой причине ФРГ может столкнуться с большими внешнеполитическими потерями. При этом Берлин хотел бы избежать многомиллиардных штрафов из-за остановки проекта и не портить отношения с Вашингтоном, пишет журналист Николаус Долль в статье для газеты Die Welt.

Некоторые немецкие политики призвали приостановить строительство газопровода. Германия также рассматривает второй вариант: продолжить проект, но не запускать газопровод.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.