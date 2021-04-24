Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 80 человек

В Ленобласти зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 24 апреля.

С начала пандемии в регионе выявлено 42 071 случаев заболевания. При этом выздоровели 39 396 пациентов. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 380 468 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.