Попасть на диспансеризацию петербуржцы смогут только по предварительной записи

Записаться можно будет по телефону, через регистратуру и портал «Здоровье петербуржца». Фото: pixabay.com

Записаться можно будет по телефону, через регистратуру и портал «Здоровье петербуржца». Фото: pixabay.com

С понедельника в Северной столице возобновляется диспансеризация. Соответствующие изменения постановление внёс губернатор Александр Беглов.

Диспансеризация и профосмотры будут проходить с учетом санитарно-эпидемиологических требований. На обследование можно попасть по предварительной записи.

Пациент будет записываться на диспансеризацию также, как на прием к специалистам. Записаться можно будет по телефону, через регистратуру и портал «Здоровье петербуржца».

В поликлиниках выделят спецпомещения с отдельным входом. На входе посетителям будут измерять температуру. Пациентам с симптомами ОРВИ придется повременить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус в Ленобласти подхватили еще 80 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 42 071 случаев заболевания. При этом выздоровели 39 396 пациентов.