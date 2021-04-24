Попасть на диспансеризацию петербуржцы смогут только по предварительной записи

С понедельника в Северной столице возобновляется диспансеризация. Соответствующие изменения постановление внёс губернатор Александр Беглов.
Диспансеризация и профосмотры будут проходить с учетом санитарно-эпидемиологических требований. На обследование можно попасть по предварительной записи.
Пациент будет записываться на диспансеризацию также, как на прием к специалистам. Записаться можно будет по телефону, через регистратуру и портал «Здоровье петербуржца».
В поликлиниках выделят спецпомещения с отдельным входом. На входе посетителям будут измерять температуру. Пациентам с симптомами ОРВИ придется повременить.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус в Ленобласти подхватили еще 80 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 42 071 случаев заболевания. При этом выздоровели 39 396 пациентов.