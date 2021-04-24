Беглов рассказал о результатах теста на антитела после прививки от коронавируса

У него выработалось достаточное количество антител. Теперь у него есть иммунитет. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

У него выработалось достаточное количество антител. Теперь у него есть иммунитет. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов сдал тест на наличие антител после прививки от COVID-19, сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге с понедельника благодаря улучшению эпидемической ситуации возобновляется диспансеризация и профилактические осмотры. На осмотры следует заранее записаться.

Губернатор сообщил, что нужно сформировать коллективный иммунитет. А это значит, нужно как можно больше вакцинировать людей. Беглов отметил, что сдал тест после прививки. У него выработалось достаточное количество антител. Теперь у него есть иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попасть на диспансеризацию петербуржцы смогут только по предварительной записи. Пациент будет записываться на диспансеризацию также, как на прием к специалистам. Записаться можно будет по телефону, через регистратуру и портал «Здоровье петербуржца».