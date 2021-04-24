Врач рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Доктор нашел 5 случаев, когда от вакцины лучше отказаться. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Доктор нашел 5 случаев, когда от вакцины лучше отказаться. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Врач рассказал о 5 случаях, в которых не надо делать прививку от коронавируса.

Прививка от COVID-19 «Спутником V» в России подействовала в 97,6% случаях. Хотя даже такие показатели не гарант безопасности человека. Доктор нашел 5 случаев, когда от вакцины лучше отказаться.

1 — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. 2 — аллергия. 3 — острое заболевание каких-либо органов. 4 — беременным и 5 — людям, которые сейчас болеют ОРВИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов рассказал о результатах теста на антитела после прививки от коронавируса. Губернатор сообщил, что нужно сформировать коллективный иммунитет. А это значит, нужно как можно больше вакцинировать людей. Беглов отметил, что сдал тест после прививки. У него выработалось достаточное количество антител.