В Василеостровском районе эвакуировали МФЦ

По предварительным данным, причиной стал бесхозный предмет.

В Василеостровском районе сегодня, 24 апреля, эвакуировали здании, в котором находится МФЦ. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели рассказывают, что в помещении нашли бесхозный предмет. Либо кто-то забыл рюкзак, либо оставил его намеренно. На место вызвали сотрудников спецслужб, которым предстоит выяснить, опасен ли он. Пока что официальных данных не поступало.

На снимках, которые выложили в соцсети, видно, что на улице толпятся люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посетителям Эрмитажа пришлось эвакуироваться. Электрический щиток сегодня задымился в Главном штабе. Посетителей эвакуировали, но потом разрешили вернуться обратно.