Посетителям Эрмитажа пришлось эвакуироваться

Посетителям Эрмитажа пришлось эвакуироваться
По предварительным данным, щиток коротнуло в полдень, а уже через 10 минут дым был ликвидирован. Фото: Baltphoto

Электрический щиток сегодня задымился в Главном штабе. Посетителей эвакуировали, но потом разрешили вернуться обратно.

Так сотрудники Эрмитажа проверили систему дымоудаления. По предварительным данным, щиток коротнуло в полдень, а уже через 10 минут дым был ликвидирован.

Посетителей оперативно вывели из здания, а через полчаса после задымления разрешили войти. На данный момент Эрмитаж работает в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная женщина заявила о «бомбе» в Эрмитаже.Как стало известно Gazeta.SPb, женщина позвонила по номеру 112 14 апреля ранним утром. Она заявила, что знает о минировании Эрмитажа – бомба якобы лежала на третьем этаже. В результате был проведен осмотр, никаких посторонних предметов обнаружено не было. Здание не эвакуировалась. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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