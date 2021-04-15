Пьяная женщина заявила о «бомбе» в Эрмитаже

Женщина позвонила в музей и заверила, что ей рассказали о минировании здания.

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая сообщила о нахождении бомбы в Эрмитаже. В ходе проверки помещений выяснилось, что она солгала. Как стало известно Gazeta.SPb, женщина позвонила по номеру 112 14 апреля ранним утром. Она заявила, что знает о минировании Эрмитажа – бомба якобы лежала на третьем этаже.

В результате был проведен осмотр, никаких посторонних предметов обнаружено не было. Здание не эвакуировалась. По предварительным данным, женщина, решившая пошутить, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские искали бомбу в квартире на Стародеревенской. Эвакуацию решили не проводить. Решается вопрос о возбуждении дела.