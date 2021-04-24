В Петербурге на треть подорожали квартиры на первичном рынке

В Петербурге на треть подорожали квартиры на первичном рынке
Стоимость жилья растет в последнее время. Фото: pixabay.com

Стоимость квадратного метра выросла до 157 тысяч рублей.

Аналитики рассказали, что в Санкт-Петербурге выросла цена за квадратный метр на первичном рынке жилья за год. Если раньше он стоит 123 тысячи, то сейчас – 157 тысяч рублей. Об этом пишет компания Colliers.

Эксперты проанализировали более 71 тысячи договоров долевого участия. Более 60% сделок осуществлены «ипотечными» деньгами. Ожидается, что если государственно отменит льготную ипотеку, то цены по ежемесячным платежам могут вырасти на 41%. Также аналитики выразили мнение, что к концу текущей весны стоимость недвижимости увеличится на 10-15%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти за год ввели более 2 млн квадратных метров жилья. Замглавы правительства Ленобласти Михаил Москвин отметил, что на этот год план по строительству жилой недвижимости составляет 2,2 млн квадратных метров, причем почти 8 млн «квадратов» уже находятся «в стройке».

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